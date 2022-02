Shane Larkin assure ne pas avoir d'accord avec le Real Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Ce mardi, le journaliste du Mundo Deportivo Jose Ignacia Huguet annonçait qu'un accord verbal entre le Real Madrid et Shane Larkin (1,82 m, 29 ans) avait été trouvé. Le joueur a rapidement démenti le contact, dans une story Instagram : "Je ne sais pas d'ou la rumeur vient (...), mais elle est complètement fausse" ; "Je suis concentré sur la fin de saison avec l'Anadolu Efes, nous avons un match de coupe de Turquie demain (ce mercredi)". Malgré son contrat qui arrive à expiration à l'été 2022, le meneur dit ne penser qu'à le triple l'objectif Coupe - Championnat - EuroLeague.

À 29 ans, et après plusieurs expériences en NBA (Dallas, New York, Brooklyn, Boston), Shane Larkin s'est installé depuis 4 ans maintenant à Istanbul et joue pour l'Anadolu Efes. Vainqueur la saison passée de la plus prestigieuse compétition européenne, l'EuroLeague, le joueur s'est même fait naturaliser Turc et joue pour la sélection nationale. L'ancien meneur NBA réalise saison faite de haut et de bas mais tourne toujours à 11,3 points à 39,4 % à 3-points et 4,9 passes décisives de moyenne.

#BitciTürkiyeKupası2022 Çeyrek Final

Anadolu Efes 56 - 29 Pınar Karşıyaka | İlk Yarı Sonucu

#NewQuest#BenimYerimBurası pic.twitter.com/ab9XiPM4F9 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 16, 2022

"Cela peut perturber mon groupe"

De l'autre côté, le coach du Real Madrid pense avant tout à l'intégrité de son groupe. "Ce genre de rumeur peut perturber un groupe", assure Pablo Laso, bien que les négociations privées ne soient pas le fait de la presse mais des clubs. Malgré son admiration pour le jeu de Shane Larkin, l'entraîneur est lui aussi concentré sur ses objectifs de fin de saison : "Larkin est un grand joueur (...) Le Real Madrid doit essayer d'avoir les meilleurs joueurs" ; "Cependant, je suis calme (par rapport à la situation, NDLR) et je sais que mes joueurs sont concentrés sur Breogan", équipe qu'ils ont affronté ce jeudi en quarts de finale de la Copa del Rey.

Shane Larkin est quoi qu'il en soit un joueur de l'Anadolu Efes pour cette fin de saison. Très concentré, le natif de Cincinnati (Ohio) a permis à son équipe de s'imposer, ce mercredi en Coupe de Turquie face au Pinar Karsiyaka (87-64), en inscrivant 16 points et en délivrant 3 passes décisives.