Shane Larkin en NBA ? Pas sans un rôle suffisamment satisfaisant

NBA

Crédit photo : EuroLeague

"Je ne retournerai pas en NBA en tant que troisième meneur". Impossible pour Shane Larkin (1,80m, 27 ans) d'envisager ne serait-ce qu'un rôle mineur dans une équipe NBA. Avoir de la responsabilité au sein du club dans lequel il évolue est extrêmement important pour le joueur, à tel point qu'il a révélé à Fansided qu'il ne discuterait même pas de ce genre de possibilité : "Donc, si une équipe pose des questions à ce sujet, nous ne répondrons même pas au téléphone."

Celui qui a fait rêver les fans de l'EuroLeague cette saison de par ses performances de très haut standing ne devrait donc pas effectuer son retour dans la ligue américaine, à moins qu'un club lui propose un rôle intéressant. À noter que lors de son dernier passage en NBA, qui date de la saison 2017/18, Shane Larkin avait disputé 54 rencontres de saison régulière et 11 matchs de playoffs avec les Celtics de Boston. En 14 minutes de moyenne, il a vécu une saison compliquée avant de renaître en Europe. En course pour être le MVP de la saison d'EuroLeague avant l'interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus, il a notamment battu le record de la compétition sur un seul match, avec 49 points inscrits. Il est également devenu le premier joueur à marquer plus de 40 points dans plusieurs matchs et à remporter le titre de MVP quatre journées d'affilée.

Malgré tout, il ne se voile pas la face, avouant être conscient que "la plupart des joueurs ne passent pas de l’Euroleague à un statut de meneur titulaire en NBA".