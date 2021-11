Soirée folle à Gaston-Médecin : William Howard offre la victoire à l'ASVEL contre Monaco !

Il était décidemment dans une autre dimension. Touché par la grâce, William Howard a envoyé une énorme prière qui a transpercé les fillets de Gaston-Médecin, alors qu'il restait 2,9 secondes au chronomètre. Tout proche de perdre le ballon sur remise en jeu contre Paris Lee, l'ailier villeurbannais a signé son meilleur match en EuroLeague et de loin (23 points dont 5/5 derrière l'arc, 10 rebonds, 2 passes et 3 interceptions pour 33 d'évaluation en 37 minutes). Si la validité du shoot de William Howard est discutable, même à la vidéo, la beauté du geste ne laisse personne indifférent. Bouche bée par cette fin de match ahurissante, Matthew Strazel peinait même à en croire ses yeux.

.@whow25 with what can only be described as the HAIL MARY of shots to win the game for @LDLCASVEL #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/58yJd3Xbxn