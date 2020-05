Spanoulis dernier membre de l’équipe de la décennie en l'EuroLeague

L’équipe de la décennie 2010-2020 d'EuroLeague est bouclée. Le dernier élu n’est rien d’autre que le Grec Vassilis Spanoulis (1,93 m, 37 ans). Vainqueur à trois reprises de l’EuroLeague et MVP de la saison de son dernier sacre, en 2012/13, le meneur est tout simplement le meilleur marqueur et le meilleur passeur de l’histoire de la grande coupe d’Europe. Une preuve de régularité au top niveau Européen pour celui qui a passé toute sa carrière en Grèce, à part son court passage en NBA chez les Houston Rockets en 2006/07. S'il a commencé la dernière décennie au Panathinaikos, il a rejoint l'Olympiakos dès l'été 2010 et n'a plus quitté le club du Pirée depuis.

Cette saison, avant l'arrêt de la saison, il tournait encore à 11,3 points, 1,2 rebond et 4,6 passes décisives en 24 minutes par match, à 37 ans.

Dans cette équipe de la décennie 2010-2020 on retrouve donc Bogdan Bogdanovic, Nando De Colo, Dimitris Diamantidis, Luka Doncic, Kyle Hines, Sergio Llull, Juan-Carlos Navarro, Georgios Printezis, Milos Teodosic, et donc pour finir Vassilis Spanoulis.

The final member of the 2010-20 EuroLeague All-Decade team....



One of the best clutch players European basketball has EVER SEEN!



Vasillis Spanoulis #EuroLeague20 pic.twitter.com/Z3iH5nmjzc