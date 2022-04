Sublime, Monaco l'emporte largement chez l'Olympiakos et égalise

EUROLEAGUE

Crédit photo : Manuel Vitali

20 à 0 ! C'est au cours de cette incroyable série, marquée par l'énorme alley-oop de Donta Hall et le show de Dwayne Bacon (17 points à 7/12 aux tirs, 6 rebonds, 3 interceptions et 4 fautes en 22 minutes), que l'AS Monaco a pris le dessus sur l'Olympiakos Le Pirée dans le deuxième quart-temps (de 21-15 à 21-35). Bien lancée, la Roca Team a pris le large dans le troisième quart-temps lorsque Mike James a pris les choses à son tour. Injouable, l'équipe de Sasa Obradovic s'est imposée 96-72 et égalise dans son quart de finale des playoffs de l'EuroLeague. Elle va maintenant tenter de confirmer à la maison dès mercredi prochain pour le match 3.

Une agressivité retrouvée

Pourtant tout avait mal commencé pour les joueurs de la principauté. Dans la lignée du match 1 de ce mercredi, ils n'avaient réussi à inscrire que 10 points sur le premier quart-temps. Le contraste était saisissant avec le deuxième quart-temps avec une intensité et une agressivité décuplées. Au point de provoquer une énorme réussite, comme lorsque Paris Lee (8 points à 3/8 et 4 passes décisives en 27 minutes) a marqué à 3-points avec la planche... sur une tentative de passe pour un alley-oop.

Malgré l'atmosphère pesante et le public prêt à rugir pour pousser son équipe, Monaco n'a jamais laissé espoir aux locaux pour revenir. Auteur de seulement 2 points en première mi-temps, Mike James (23 points à 5/8 derrière l'arc en 34 minutes) a enchaîné les gros paniers à 3-points après la pause pour pousser l'avance des siens à +20. Mis de côté sur le premier match, Danilo Andjusic (19 points en 21 minutes) a profité des nouvelles rotations - et peut-être aussi de l'absence d'Alpha Diallo, préservé - pour enfiler les paniers (5/7) et les lancers francs (6/6) comme des perles. Des lancers francs que Thomas Walkup & co ont eux régulièrement raté (9 au total, sur 23 tentatives).

L'équipe de Sasa Obradovic rentre maintenant chez elle avec l'avantage du terrain. Mais avant le match 3 mecredi à la salle Gaston Médecin, il faudra faire le boulot contre Fos Provence ce dimanche en Betclic ELITE.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre