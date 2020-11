T.J. Parker (ASVEL) : "26 points encaissés, c'est bien trop dans le dernier quart-temps"

Devant de 13 points (50-63) à 8 minutes 30 secondes de la fin, l'ASVEL s'est écroulée en fin de match pour s'incliner 76 à 75 contre l'ALBA Berlin après un 3-points décisif de Peyton Siva à 2,4 secondes de la fin. Une sixième défaite en sept matchs pour l'ASVEL qui les place seuls à la dernière place de l'EuroLeague. Selon leur coach T.J. Parker, les Rhodaniens ont fait le travail pendant un long moment, avant de cumuler les erreurs défensives.

"On a fait ce qu'on avait à faire ce (mercredi) soir. On a contrôlé le match et on jouait bien au basket. Quand l'ALBA Berlin a augmenté sa pression défensive dans les dernières minutes, on a eu du mal à dérouler nos systèmes. Mais on doit faire des stops (défensifs). On ne peut pas jouer les dernières minutes comme ça. On doit aller chercher les shooteurs (close-out) sur les tirs à 3-points. Cela ne peut arriver."