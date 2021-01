T.J. Parker (ASVEL) : "C'est l'histoire de notre saison"

Mardi soir, l'ASVEL a perdu contre l'Olympiakos Le Pirée 101 à 93 après prolongation en match en retard de la 10e journée de l'EuroLeague. Grâce à une grosse deuxième mi-temps, les Rhodaniens s'étaient donnés l'opportunité de l'emporter. Seulement, ils n'ont pas appliqué la consigne de leur entraîneur T.J. Parker sur la dernière possession, soit de commettre une faute pour envoyer leurs adversaires sur la ligne des lancers francs plutôt que de les laisser tirer à 3-points. Résultat, Kostas Sloukas a égalisé à 86 sur le buzzer et les locaux se sont inclinés.

Les consignes ont été données. David Lighty... il fallait même faire qu'il fasse faute directement. Je suis juste triste pour eux. Si on mettait les deux lancers, il fallait faire faute directement, même s'il restait 8 secondes. J'aurais vécu avec un concours de lancers francs, car on n'aurait pas laissé de tir à 3-points."

"C'est l'histoire de notre saison, a résumé l'entraîneur T.J. Parker en conférence de presse après la rencontre. Ce n'est pas la première fois que cela nous arrive, cela avait été le cas à Berlin. Notre première mi-temps n'est pas spécialement bonne, en deuxième mi-temps tout le monde fait de gros efforts. On prend le temps-mort avec une seule consigne précise, que l'on n'applique pas... On avait le match en main.

"Il faut arrêter de parler de Top 8 !"

L'occasion pour T.J. Parker de rappeler l'inexpérience de son groupe. Inexpérience qui l'empêche de pouvoir prétendre au Top 8 de la compétition, comme l'avaient évoqué certains joueurs dans la presse.

"C'est un truc marrant quand vous parlez de Top 8. Regardez les équipes et leur expérience en EuroLeague. Regardez ! Regardez le nombre d'année de joueurs en EuroLeague. Guerschon (Yabusele) a un grand talent mais il a joué où ? En G-League et en Chine. Ce n'est pas ça le haut-niveau. Allerik (Freeman) est un rookie, Kevarius (Hayes) est un rookie. Il faut arrêter de parler de tout ça. Notre équipe est jeune, avec quelques vétérans qui doivent les aider, mais il faut regarder la vérité en face."

Sans cette erreur, la gestion de fin de match ratée à Berlin ou d'autres scénarios proches (chez l'Anadolu Efes notamment), l'ASVEL pourrait avoir un bien meilleur bilan que ses 6 victoires en 20 rencontres.

"Ca fait chier pour eux. C'est arrivé plusieurs fois en EuroLeague. C'est ce manque d'expérience... On devrait être à 9 victoires. J'ai mal pour eux, ce sont des joueurs qui ne trichent pas."

Du moins rarement. Car dimanche, ils sont passés à travers en Jeep ELITE à Chalon-sur-Saîne.

"C'était foutage de gueule. Ce que les joueurs ont montré ce soir, c'est exactement ce qu'il fallait faire à Chalon et tu gagnes à Chalon."

L'ASVEL va devoir se remobiliser, avec peut-être en plus le retour de Moustapha Fall. Victime d'une "grosse angine", il n'a pas joué les deux derniers matches. Sera-t-il aligné jeudi soir contre Valence ?

"Est-ce qu'on prend le risque, se demande T.J. Parker. On a assez de joueurs. Kevarius Hayes et Ismaël Bako ont montré qu'on peut jouer avec eux. Je suis vraiment content que Kevarius soit prêt après être resté sur le banc. C'est le même cas pour Amine Noua, longtemps arrêté par la COVID-19. "Il n'a pas joué ni fait d'entraînement depuis 20 jours. Mais après le match, on a 5 jours d'entraînement."