T.J. Parker (ASVEL) : "Garder cette même volonté défensive et qu'on trouve ce rythme en attaque"

Vendredi soir, l'ASVEL a perdu contre le Zénith Saint-Pétersbourg à l'Astroballe. L'équipe de T.J. Parker a mieux défendu (66 points encaissés) que mercredi contre l'Etoile Rouge de Belgrade (89 points encaissés) mais cette fois c'est l'attaque qui était en grande souffre (53 points marqués, dont 21 seulement en première mi-temps).

"Défensivement c'était bien, il faut retrouver du rythme, on a eu cette période avec la COVID-19 qui nous a fait mal, a rappelé le coach devant la presse après la rencontre. Guerschon (Yabusele) s'est blessé, il n'a pas eu beaucoup d'entraînement, beaucoup de joueurs reviennent, s'arrêtent... C'est ce rythe qu'on n'a pas eu ce (vendredi) soir en attaque qu'il faut qu'on retrouve.

Moustapha Fall, après un gros début de saison, fait désormais face à des défenses préparées et il a du mal à pouvoir peser offensivement.

"On ne peut pas que le trouver sur des systèmes, il faut aussi qu'on le retrouve sur autre chose. Les défenses font s'adapter et on le retrouvera après des situations de pick & roll."