T.J. Parker (ASVEL) : "Il faut qu'on retrouve ce jeu de passes"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

L'équipe de Xavier Pascual a tendu un piège pour gâcher le retour de l'ASVEL à l'Astroballe. Après cinq matches à l'extérieur, Lyon-Villeurbanne s'est cassé les dents sur une défense de fer russe. Derrière le duo Jordan Loyd (15 points) - Jordan Mickey (10 points), le pivot Alex Poythress s'est illustré en attaque avec 16 unités en sortie de banc. A contrario, l'ASVEL n'a pas eu de répondant offensivement. Une panne qui s'explique pour T.J Parker, le coach : "Il faut qu'on retrouve ce jeu de passes, ce qui fait ma philosophie de jeu. On va regarder le match demain (jeudi) pour voir ce qui n'a pas été". Au micro de l'EuroLeague TV après la rencontre, Parker tenait le même discours : "Nous étions trop statiques avec le ballon. Nous devons jouer de manière plus fluide".

Ce qui a fait la différence donc, c'est la défense. Le Zénith est un vrai casse-tête. C'est la deuxième meilleure défense de l'EuroLeague avec 72,3 points encaissé de moyenne (6e avec 107,8 au "desensive rating"). Ils n'ont pas manqué de le démontrer hier soir. Ils ont muselé l'ASVEL, particulièrement à 3 points où les locaux n'ont shooté qu'à un pauvre 1/12. Saint-Pétersbourg, de son côté, tirait à 8/21. "On va dire qu'ils ont joué le type de match qu'ils aiment jouer. Sur peu de possessions ils jouent très durs ils sont très physique, donc ça reste une équipe pas facile à jouer". Paradoxalement, l'ASVEL aura battu des records en défense. Ils ont enregistré 10 contres sur le match, record du club. Au delà de ça, c'est seulement la treizième fois que cela se produit en EuroLeague depuis 2000.

Demain à 20h, l'ASVEL se rendra sur le parquet de l'Olympiakos. Une situation que le coach villeurbannais déplore : "On essaie de développer notre jeu en s'entraînant. On fait le mieux possible : quand on était amoindri on a eu des joueurs blessés, des joueurs COVID. C'est en t'entraînant que tu prends des marques les uns les autres mais on a pas le temps avec ça. On va attendre le temps où on aura le temps avec les quelques jours qui arrivent et on va continuer de travailler."