T.J. Parker (ASVEL) : "Nous avons montré que nous pouvons rivaliser avec n'importe qui"

Ce jeudi avait lieu le dernier match en EuroLeague pour l'ASVEL et pas des moindres. Les Villeubannais affrontaient l'ogre moscovite du CSKA, deuxième du championnat. Désireux de faire bonne figure, les joueurs de l'ASVEL n'ont pas réussi à l'emporter et finissent leur campagne européenne sur une défaite 88-70, même si le score ne reflète pas du tout la physionomie du match puisqu'ils menaient de 4 points à 6 minutes et 30 secondes de la fin. L'entraîneur, T.J. Parker, est revenu sur cette défaite :

"Ils ont eu trop de rebonds offensifs en première mi-temps. Vous ne pouvez pas laisser trop de deuxième chance à une équipe comme le CSKA Moscou. Dans l'ensemble, c'est dommage, parce que nous sommes revenus et avons combattu. Quand vous jouez 35 minutes et disparaissez pendant les 5 dernières..."

L'occasion aussi pour l'entraîneur villeurbannais de dresser le bilan de cette saison en EuroLeague. Il s'est montré très encourageant pour la suite :

"Je pense que c'était une bonne saison pour nous. Bien sûr que nous avons de la déception, parce que nous avons beaucoup de grosses victoires. Je pense que nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec n'importe qui en EuroLeague cette année. C'est positif pour les années à venir."

L'ASVEL finit avec un bilan de 13 victoires pour 21 défaites, avec en point d'orgue les deux très belles victoires contre le leader, le FC Barcelone. Les joueurs de T.J. Parker pourront maintenant réserver toute leur attention sur la Jeep ELITE, dans l'optique des playoffs. Prochain match pour l'ASVEL, ce samedi, à 20h contre la JL Bourg.