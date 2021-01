T.J. Parker (ASVEL) : "On a fait deux matches en EuroLeague de très, très haut-niveau"

Après sa défaite crève-coeur contre l'Olympiakos Le Pirée mardi, l'ASVEL a enchaîné avec une belle victoire face à Valence ce jeudi pour la 21e journée de l'EuroLeague. Les joueurs de T.J. Parker ont mené lors de la grande majorité de la rencontre pour s'imposer 90-77. Interrogé en conférence de presse par Luc Paganon du Progrès, l'entraîneur s'est dit satisfait du niveau de son équipe sur la semaine.

"A part le match de Chalon, on a fait deux matches en EuroLeague qui étaient vraiment du très, très haut-niveau. Il faut juste continuer. On sait que c'était dur de perdre comme ça mais il faut juste relever la tête et ils (les joueurs) l'ont bien fait. [...] Sur les trois derniers matches d'EuroLeague, c'était très bien. On a compris que c'était défensivement qu'on allait gagner des matches. Tant que les joueurs l'ont dans la tête, on pourra en gagner plus."