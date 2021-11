T.J. Parker (ASVEL) : "On a gardé la tête haute"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Julie Darbon

Jeudi soir, l'ASVEL a signé sa sixième victoire en huit matches en EuroLeague, en s'imposant difficilement contre l'UNICS Kazan 85 à 82. L'entraîneur rhodanien T.J. Parker a qualifié ce match de "pas facile" face à une "équipe difficile à jouer, physique à l'intérieur". "Aujourd'hui ils ont joué small-ball car il leur manquait des joueurs, a-t-il ajouté. Mais même quand c'était dur, on a gardé la tête haute, on a joué un bon basket pour mener de 12-13 points et on ce qu'on a eu à faire c'est d'assurer la victoire. C'est ce qu'on a fait." L'ASVEL va enchaîner avec un déplacement à Paris, où ils jouent ce samedi, avant de se rendre à Belgrade pour affronter l'Etoile Rouge jeudi prochain.