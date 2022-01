T.J. Parker (ASVEL) : "On a les jambes pour marquer des points, mais pas pour défendre"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Lilian Bordron

L'ASVEL n'a tenu que le temps d'un quart-temps face à Monaco (défaite 75-100). Les Rhodaniens "se sont tirés une balle dans le pied dès le début du match", selon leur coach T.J. Parker. Le match était serré après 10 minutes de jeu, puis les Monégasques ont pris le large au tableau d'affichage, notamment grâce à Mike James, auteur de 20 points et 7 passes décisives, Alpha Diallo, qui compile 17 points, 10 rebonds et 7 passes décisives, ainsi que Donatas Moteijunas et Dwayne Bacon, qui ont marqué respectivement 22 et 21 points.

On oublie et on passe à la suite...



LDLC ASVEL n'avait pas les armes ce soir pour lutter face à cette @ASMonaco_Basket#LDLCASVEL #EuroLeague pic.twitter.com/OABKyo5QQ4 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 18, 2022

"C'est notre troisième match en 5 jours, il y a de la fatigue, le roster est un peu plus resserré". T.J. Parker n'accable pas ses joueurs, lui qui était toujours privé hier de Victor Wembanyama, blessé à l'épaule, de William Howard blessé au genou, David Lighty opéré de la main, et de Raymar Morgan, touché au dos. Les cadres de l'effectif villeurbannais n'ont pas rayonné comme d'habitude : Elie Okobo n'a inscrit que 10 points tandis que Chris Jones a été limité à 9 unités.

Plus largement, le coach de l'ASVEL a trouvé la défense de ses joueurs insuffisante. Pour le frère cadet de Tony Parker, "c'est ça qui est décevant, on encaisse 27 points à domicile", a-t-il dit en parlant du premier quart-temps de la rencontre. Son équipe n'a pas réussi à rectifier le tir ensuite avec 24 points encaissés au deuxième quart-temps, puis 25 et enfin 24 unités pendant les périodes suivantes. C'est la première fois dans cette saison 2021-2022 d'EuroLeague que l'ASVEL encaisse 100 points lors d'une rencontre.

Des Monégasques "talentueux" pour T.J. Parker, qui ont su prendre leur revanche après la victoire villeurbanaise le 4 décembre dernier, sur un tir au buzzer du milieu du terrain de William Howard. L'ASVEL n'a pas le temps de se reposer après cette défaite : ils affronteront l'Etoile Rouge de Belgrade vendredi soir en EuroLeague, puis Roanne dimanche à 17 heures, à l'Astroballe, cette fois en Betclic ELITE.