T.J. Parker (ASVEL) : "On doit apprendre à tuer les matches"

Devant pendant 36 minutes, l'ASVEL a perdu le contrôle de la partie vendredi soir chez le Real Madrid pour finalement s'incliner 91-84. Après avoir réalisé un exploit contre Barcelone et avoir largement dominé le Panathinaikos, les Rhodaniens étaient proches d'un nouveau coup. De quoi frustrer leur entraîneur T.J. Parker.

"Je suis très, très fustré car nous avons longtemps joué un bon match. Je pense que le 3-points de Sergio Llull à la fin du troisième quart-temps leur a donné de la confiance. Ensuite Rudy Fernandez a réussi un gros 3-points et le momemtum a changé. Les gars ont fait un bon match ce soir mais on doit apprendre à tuer les matchs contre les grosses équipes. C'est le Real Madrid, bien sûr ils ont de gros joueurs et on ne peut pas faire des erreurs comme ça."