T.J. Parker (ASVEL) : "On fera jouer ceux qui veulent défendre"

Avec 95 points encaissés dont 52 en deuxième mi-temps, l'ASVEL n'a clairement pas fait le job en défense jeudi soir contre l'ALBA Berlin. Du coup, les Rhodaniens se sont inclinés de 6 points. De quoi provoquer la colère de leur entraîneur T.J. Parker, énervé au sujet de la prestation défensive de ses joueurs :

"Je n'ai pas envie de mettre cette défaite sur la fatigue. On sait comment on a gagné les matches, on mettra sur le terrain les joueurs qui veulent défendre. On dirait que le fait qu'il manque un joueur (David Lighty), ça change tout de ta défense. David, c'est le seul qui en attaque et défense donne tout. Il est cramé à la fin de tous les matches. Maintenant on mettra les joueurs qui veulent défendre. Dans les duels, sur les coupes, le jeu sans ballon... Mais surtout dans les un contre un ! Un moment on a fait des stops, parce qu'on a été dur avec eux."