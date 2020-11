T.J. Parker (ASVEL) : "On n'existera pas en EuroLeague si on ne défend pas"

Après la victoire de jeudi dernier à Vitoria, on pensait de l'ASVEL la saison lancée en EuroLeague. Les réceptions de l'Etoile Rouge de Belgrade (2 victoires et 4 défaites avant la rencontre) ce mercredi en match en retad de la 4e journée puis du Zénith Saint-Pétersbourg (2 victoires et 1 défaite) semblaient deux bonnes opporunités pour rééquilibrer un bilan de 1 victoire et 3 défaites. Mais après un début de rencontre réussi (21-17 après un quart-temps) avec notamment un Allerik Freeman enfin adroit, l'équipe de T.J. Parker a encaissé 27 points dans le deuxième quart-temps. Ainsi, à la pause, le coach a pu demander à son équipe d'être plus agressive défensivement. "Ils ne peuvent pas marquer 27 points en un quart-temps. Ce n'est pas possible !"

"They can't score 27 points in the second quarter. No way" T.J. Parker was far from happy with ASVEL's defense vs. Crvena Zvezda pic.twitter.com/YG7wjHM8lr

Et pourtant, l'équipe rhodanienne a encaissé 45 points après la pause, finissant la partie à -21 (68-89) alors qu'ils n'étaient qu'à -5 à la pause (41-46). "89 points (encaissés). Pas de combat..." C'est ainsi que T.J. Parker a d'abord lapidairement commenté la performance de son équipe en conférence de presse, avant de répondre plus en détails :

"Ce n'est pas qu'en deuxième mi-temps (qu'on n'a pas défendu), ça commence en première encore une fois. On fait des stops, on défend bien pendant 20 secondes mais quelqu'un oublie son joueur qui coupe backdoor (dans le dos). On ne se bat sur les ''loose balls'' (les ballons qui trainent, NDLR), (qui sont censées être) 50-50, les rebonds offensifs... Dès qu'on a touché un peu après au banc, ils ne sont pas prêts. En deuxième mi-temps, ils en voulaient plus que nous. Le mot que j'ai mis sur le tableau en dernier, c'est ''FIGHT'' (combat). Il faut se battre quand on est comme ça, on ne l'a pas fait.

Ca ne me dérange pas de perdre mais quand on ne donne pas tout sur un terrain, son orgueil c'est d'y aller à fond. Défensivement il faut y aller... L'EuroLeague on n'existera pas si on ne défend pas. Ce (mercredi) soir, ce n'est pas possible."