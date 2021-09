T.J. Parker, coach de l'ASVEL, voit d'un bon œil l'émergence du Paris Basketball

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Le logo Euroleague sur des maillots de basket, on n'avait plus vu ça à la Halle Georges Carpentier depuis la campagne européenne de Nanterre en 2013-2014. À peine promu en Betclic Élite, le Paris Basketball organise ce week-end les Paris European Games, un tournoi de pré-saison avec de prestigieux invités disputant tous la reine des compétitions européennes : l'ASVEL, l'Alba Berlin et Milan. Un avant-goût du niveau que le club de la capitale souhaite atteindre ? Entraîneur de l'ASVEL, qui va représenter la France sur la grande scène européenne pour la troisième année de rang, T.J. Parker verrait d'un bon oeil l'apparition d'une grande équipe d'envergure Euroleague dans la capitale française.

"J’ai vécu de grands moments à Paris, j'ai joué ici pendant deux ans (au Paris Basket Racing, de 2005 à 2007)", se souvient-il. "Parfois à Paris, c’est difficile parce que tout va au foot ou au rugby, il y a beaucoup de sports ici, beaucoup de concurrence. Mais il y a tellement de jeunes joueurs de basket qui viennent de Paris, et c’est dommage qu’on n'ait pas encore eu un grand projet à Paris. Je pense que c'est ce que Paris Basketball essaye de faire, Boulogne-Levallois essaye aussi de le faire de son côté, et maintenant, si on peut avoir plusieurs grandes équipes à Paris, ça peut devenir comme NBA avec New York et Brooklyn. J’espère qu’on pourra en arriver là, mais ça prend du temps."

Un futur concurrent pour l'Asvel ?

Projet sportif ambitieux lancé en 2018 en Pro B, avec la reprise des droits sportifs du HTV et l'arrivée de David Kahn à sa tête, Paris Basketball a la perspective d'intégrer l'Arena Porte de la Chapelle en septembre 2023, et on sait que l'Euroleague, qui aime voir son produit rayonner dans les grandes capitales européennes, observe de près la montée en puissance de cette équipe qui va découvrir l'élite du championnat de France. Une perspective qui enthousiasme aussi l'ailier de l'ASVEL David Lighty, conquis par la tenue de ce tournoi de pré-saison à Carpentier.

"Je pense que c’est bien non seulement pour le basket français, mais pour le basket européen également. Paris est une ville géniale et je pense que voir des équipes d’un tel niveau ici, c’est bien pour peut-être un futur avenir en Euroleague pour cette ville. J’ai joué à Nanterre, gagné le titre (en 2013), donc Paris a une place bien au chaud dans mon coeur. Et pour moi, Nanterre était déjà une grande équipe parisienne (sourire). Mais oui, le projet du Paris Basketball a beaucoup de potentiel. Et nous aussi, avec l’Asvel, on grandit, donc c’est forcément une bonne chose pour le basket français et européen."

David Lighty, ce samedi à la Halle Carpentier (photo : Lilian Bordron)