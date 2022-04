T.J. Parker après la défaite de l'ASVEL chez le Maccabi : "Notre plus grand adversaire était les balles perdues"

Déjà éliminée de l'EuroLeague, l'ASVEL a lourdement chuté ce jeudi chez le Maccabi Tel-Aviv en perdant 94-73. L'un des facteurs de cette défaite a été le nombre de ballons perdus par l'ASVEL dans la rencontre, notamment en fin de rencontre. Les Rhodaniens ont terminé à 27 balles perdues, donnant souvent lieu à des contre-attaques pour le Club Nation qui a ainsi enchaîné les dunks pour le plus grand plaisir du public de la Menora Mivtachim. L'entraîneur de l'ASVEL, T.J. Parker, s'est exprimé à ce sujet :

"La plus grande difficulté à laquelle nous avons été confrontés ce (jeudi) soir était les pertes de balles. Il y en avait beaucoup trop. On est revenu et je ne pense pas qu'on méritait de perdre par -20, mais au final, il y a eu trop de balles perdues. Il ne faut pas espérer gagner le match avec 27 ballons perdus, c'est beaucoup trop contre le Maccabi. Même avec cela, nous n'étions toujours en retard que de 6 points, avec 6 minutes à jouer. Mais ils ont eu un gros run (22-7 dans les dernières minutes) et nous n'avons pas pu revenir".