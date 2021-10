T.J. Parker attend plus des rotations de l'ASVEL

EUROLEAGUE

Si l'ASVEL a battu le CSKA Moscou mercredi soir en EuroLeague, les solutions ont très souvent été apportées par les mêmes joueurs : Elie Okobo, Chris Jones, David Lighty, Youssoupha Fall... C'est d'ailleurs quand le staff rhodanien a ouvert son banc en fin de premier quart-temps que les Moscovites ont commencé à revenir et prendre confiance. Puis c'est face à ce même banc qu'ils sont passés devant en cours de deuxième mi-temps. En conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur T.J. Parker a estimé que les rotations devaient amener la même énergie que le cinq de départ.

"Je crois qu'à un moment on est à 23-5 et c'est là qu'on commence à faire les premiers changements, s'est-il remémoré. Le prochain qui rentre doit mettre la même intensité (que les joueurs sur le terrain), on est à domicile, on a des fautes à donner... Il faut qu'on soit intelligent et qu'on ne donne pas de paniers faciles."

C'est grâce notamment à sa longueur de banc que l'ASVEL peut confirmer son bon début de saison et ainsi atteindre l'objectif de T.J. Parker, celui "de faire au moins pareil que la saison dernière". "Et si on peut faire mieux ça serait parfait", annonce T.J. Parker, qui assure ne pas penser aux playoffs, alors que le coach adverse Dimitris Itoudis estime que les champions de France en titre en ont la potentialité. L'apport de tous sera primordial pour enchaîner les performances, l'ASVEL se déplaçant à Athènes ce jeudi afin d'y affronter le Panathinaikos ce vendredi pour la septième journée de l'EuroLeague.