T.J. Parker égale un record historique pour un coach français en EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La question a été soulevée samedi matin sur Twitter par Georgi Joseph : « Y-a-t-il déjà eu un entraîneur français qui a gagné cinq matchs de suite en EuroLeague ? ». Passé par l'ASVEL entre 2012 et 2015, l'intérieur stelliste faisait évidemment référence à T.J. Parker, le coach villeurbannais tombeur la veille du Bayern Munich (87-79).

Y a t il deja eu en entraineur Français qui a gagné 5 match de suite en Euroligue? — marlo stanfield (@georgi_king) February 20, 2021

La réponse est oui : André Vacheresse et Gregor Beugnot (à deux reprises) l'ont déjà fait. Mais personne n'a fait mieux. C'était bien sûr dans un autre temps. Champion de France en 1959 avec la Chorale de Roanne, le technicien ligérien avait enchaîné cinq succès d'affilée en Coupe des Champions (contre le Sparta Bertrange et Anvers en format aller-retour puis face à Prague), au cours de la troisième saison européenne de l'histoire. Quant au natif des Ardennes, il a connu pareille réussite lors des premiers tours des éditions 1996/97 (Panathinaikos, Olimpija Ljubljana, Barcelone, Bayer Leverkusen, Split) et 1999/00 (Fenerbahçe, Olympiakos, Lasko, Varese et Maccabi Tel-Aviv). Des séries qui témoignent d'un âge d'or continental pour le club lyonnais, qui s'était invité au Final Four de la compétition reine en 1997 à Rome.

T.J. Parker, la fin du procès en illégitimité ?

La multiplication des matchs (trois fois plus que dans les années 90), avec ce nouveau format de saison régulière, favorise évidemment largement de telles performances mais toujours est-il qu'aucun autre entraîneur tricolore n'avait fait aussi bien depuis la scission entre FIBA et EuroLeague, en 2000. Après avoir vaincu Valence, Vitoria, Belgrade, Milan et Munich, l'ASVEL (12e, 11v - 14d) tentera de décrocher un sixième succès historique vendredi mais ne partira pas avec les faveurs des pronostics à Barcelone. Sauf que, record ou non en Catalogne, T.J. Parker est réellement en train d'acquérir une vraie légitimité, lui qui n'avait eu de cesse d'être raillé depuis qu'il avait pris la succession de Zvezdan Mitrovic lors de la dernière intersaison. De quoi venir renforcer les propos de Tony Parker, tenus auprès du Progrès il y a une dizaine de jours : « Je pense que T.J pose de plus en plus sa patte et que les joueurs croient de plus en plus en son système. Je crois beaucoup en lui, en son éthique de travail. T.J est un très gros bosseur, et j'aime bien sa vision du basket. Il a pris de tous les coaches qu'il a côtoyés, arrive à avoir sa propre identité, et il est en train de s'imposer. [Le plus dur est-il fait pour lui ?] Oui, je pense. »

Même le Limoges CSP champion d'Europe 1993 n'avait pas réussi à enchaîner cinq victoires d'affilée au cours de sa campagne victorieuse. Mais on a déjà vu mieux dans l'histoire du basket français. Les plus anciens se souviendront, par exemple, de la série de sept succès de rang de l'Élan Béarnais en 1986/87 (Tirana et le Bayer Leverkusen en format aller-retour, puis Milan, le Real Madrid et le Maccabi Tel-Aviv). Mais Orthez était alors sous la tutelle de George Fisher, un coach américain.



Greg Beugnot, ici en 2016, a été l'entraîneur français le plus en vue sur la grande scène européenne

(photo : Vincent Janiaud)