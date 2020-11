T.J. Parker veut enchaîner après l'exploit de l'ASVEL : "Il faut qu'on passe tout de suite à autre chose"

Après trois défaites de suite contre des équipes supposées "prenables", l'ASVEL a réussi l'exploit de battre le FC Barcelone, leader de la compétition, vendredi soir pour la 11e journée de l'EuroLeague. L'équipe de T.J. Parker a fait la course en tête pour s'imposer 80 à 60. Alors ce dernier pouvait se sentir soulager devant la presse après la rencontre.

Si l'ASVEL a démarré la partie avec 25 points marqués au premier quart-temps, c'est en défendant fort qu'elle a scellé sa victoire, à l'image des intérieurs Ismaël Bako, Amine Noua ou encore Guerschon Yabusele, complimentés par leur coach après le match.

"On était vraiment concentré sur notre défense et après la défense vient naturellement. Ca donne de la confiance de faire des stops après stops. Après on a bien attaqué, c'était un peu difficile de trouver Mous(tapha Fall) à l'intérieur, donc on n'a pas forcé et on a joué plus sur les pick and rolls et c'est là où on a trouvé plus de solutions."