Table Talk : Quand Frédéric Weis parle retraite sportive en compagnie d'ex-basketteurs célèbres

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'EuroLeague propose des contenus vidéos intéressants sur sa chaîne YouTube. Dans la série "Table Talk" qui réunit des protagonistes liés à l'EuroLeague, les anciens joueurs de haut-niveau Bostjan Nachbar (qui gère le nouveau "syndicat" des joueurs de l'EuroLeague), Ademola Okulaja (PDG de Pro4pros, qui a notamment une licence d'agent NBA), Frédéric Weis (consultant TV sur RMC Sport et PDG de BiG Sport) et Mar Rovira (psychologue du sport) ont été réunis autour d'une table discuter sur leur retraite de sportif professionnel. Nikola Vujcic et Nikos Zisis (joueur de Badalone proche de la retraite) sont également interrogés à ce sujet, ce dernier avec sa femme ce qui permet d'avoir également la vision d'une compagne de joueur.

Une vidéo de 26 minutes instructive à voir ci-dessous :