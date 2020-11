Terrible défaite pour l'ASVEL à Berlin

Malgré le chantier de Moustapha Fall (25 points à 10/12 aux tirs, 10 rebonds, 4 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 42 d'évaluation en 30 minutes), auteur de la meilleure performance de la saison d'EuroLeague à l'évaluation, l'ASVEL s'est inclinée sur le parquet de l'ALBA Berlin (76-75) dans le duel entre les lanternes rouges de l'EuroLeague.

Devant tout le match ou presque, l'équipe de T.J. Parker comptait 13 points d'avance (50-63) à 8 minutes 30 secondes de la fin. Avance qui a fondu jusqu'à devenir un retard après un 3-points de Peyton Siva à 2,4 secondes de la fin. En difficulté pour servir Fall et encore plus pour trouver d'autres options, l'ASVEL s'est mise à cumuler les erreurs défensives alors que jusqu'ici l'intensité déployée par les Rhodaniens était convaincante. Mais lorsque les Allemands ont durci le ton, les Villeurbannais ont de nouveau montré leurs limites.

Après cette défaite, l'ASVEL - qui a mené tout le match hormis lors des 2 dernières secondes - est seule dernière de l'EuroLeague. "On ne peut pas jouer les dernières minutes comme ça", a regretté le coach vaincu T.J. Parker, qui devra attendre la semaine prochaine avant de retrouver la compétition avec son équipe. Après trois défaites de suite, le temps va être long...

.@PeypeySiva3 DRAINS the 3-pointer... FOR THE WIN! pic.twitter.com/hR1nAEP98o