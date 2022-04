Thomas Heurtel désormais indésirable au Real Madrid

EUROLEAGUE

Vendredi soir, le Real Madrid a encore perdu en EuroLeague, à domicile face au Bayern Munich (88-97). Au classement de la saison régulière, les Madrilènes ont chuté à la quatrième place. Pour cette rencontre, l'entraîneur Pablo Laso n'a pas aligné Thomas Heurtel et Trey Thompkins pour des raisons "techniques" a-t-il justifié. Alors que le Real Madrid traverse une période de remous, ces deux joueurs ne seront plus conviés aux entraînements collectifs ni aux matches de l'équipe.

Le média espagnol Encestando a expliqué que le directeur de la section basket du Real Madrid, Juan Carlos Sánchez, a annoncé mardi aux deux joueurs qu'ils sont écartés de l'équipe et même libres d'aller voir ailleurs dès cette fin de saison. Interrogé par Marca, l'entraîneur Pablo Laso a dit être à l'origine de ce choix et a annoncé que cette décision est "définitive". Par ailleurs, l'ailier-fort français Guerschon Yabusele (1,98 m, 26 ans) - qui a joué 31 minutes vendredi et a prolongé jusqu'en 2025 plus tôt cette saison - a pris une amende d'environ 20 000 euros pour des faits extra-sportifs.





Thomas Heurtel (1,89 m, 32 ans) avait rejoint (pour un an) le Real Madrid l'été dernier, après avoir vécu un départ anticipé du FC Barcelone et une expérience réussie à l'ASVEL. Après 57 matches toutes compétitions confondues, il tournait à 8,9 points à 42,8% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 4,5 passes décisives en 19 minutes par match. L'Agathois devrait donc se retrouver sur le marché avant même l'intersaison. C'est le jeune meneur espagnol Alberto Abalde qui sera désormais titulaire au Real Madrid, en étant aidé par Nigel Williams-Goss et Sergio Llull. L'arrivée d'un nouveau meneur - qui ne sera pas qualifié pour l'EuroLeague - est également évoquée.