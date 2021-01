Thomas Heurtel devrait rejoindre le Real Madrid, la saison prochaine

Tout juste libéré par le FC Barcelone, Thomas Heurtel (1,89 m, 31 ans) est annoncé chez le club rival du Real Madrid par plusieurs médias, dont Sportando. Mais pas pour cette fin de saison, son contrat prévoyant une clause l'empêchant de rejoindre une autre formation espagnole. Pour la saison 2021-2022 avec une option sur la saison suivante, de 2022-2023.

Reste à savoir si l'Héraultais rejoindra une autre formation en attendant, ce qui paraît nécessaire dans la perspective des Jeux olympiques. Mais ce n'est pas d'actualité selon Nikos Varlas d'EuroHoops.

The termination deal of Barca with Thomas Heurtel includes a "No ACB" clause for the current season. He can't sign to a Spanish club. Besides the upcoming games with French NT, no plans for him to play in another European team so far, unless he gets a solid opportunity.