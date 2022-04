Thomas Walkup : "On va faire être en sorte d'être prêts pour affronter Mike James"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Manuel Vitali

Après avoir terminé à la deuxième place de la saison régulière de l'EuroLeague, l'Olympiakos Le Pirée s'apprête à défier l'AS Monaco en playoffs. Les Reds vont notamment devoir s'occuper du cas Mike James. Après un début de saison décevant, l'ancien des Brooklyn Nets a sérieusement haussé son niveau de jeu au point d'être élu MVP du mois de mars en EuroLeague. Avant cette série, son compatriote et futur adversaire Thomas Walkup a évoqué cette match-up pour le site grec EuroHoops :

"C'est un grand joueur. Ce sera une tâche difficile mais je suis partant (pour m'y atteler). Nous allons étudier la chose, regarder les vidéos et nous assurer que nous seront prêts pour lui faire face."

L'Olympiakos a terminé la saison régulière avec le meilleur bilan à domicile (13 victoires et 1 défaite) et le troisième meilleur "defensive rating" (107,9) derrière Milan et le Real Madrid. A contrario, la Roca Team a fini avec le troisième meilleur "offensive rating" (117,7) derrère le FC Barcelone et l'Anadolu Efes, et avec le deuxième meilleur bilan à l'extérieur (8 victoires et 8 défaites) derrière le FC Barcelone. Une opposition de style donc.



Thomas Walkup regarde Mike James dunker lors du match entre l'AS Monaco et l'Olympiakos Le Pirée le 24 mars (photo : Manuel Vitali)