Tibor Pleiss signe un nouveau contrat avec l'Anadolu Efes

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'international allemand Tibor Pleiss (2,21 m, 30 ans) renouvèle son contrat avec l'Anadolu Efes pour deux saisons supplémentaires, avec une troisième en option.

Arrivé à l'été 2018 à Istanbul après une saison à Valence, le long pivot formé à Cologne comptabilise aujourd'hui 216 matchs d'EuroLeague dont 65 avec l'Anadolu. Egalement passé par Bamberg, Vitoria et le FC Barcelone, il a traversé ensuite l'Atlantique et joué une saison en NBA avec le Utah Jazz (2015/16) avant de revenir ensuite en Europe pour évoluer sous le maillot de Galatasaray.

Sur la saison écoulée, l'ancien coéquiper de Dirk Nowitzki en sélection allemande tournait à 9,5 points à 61,3% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et et 0,3 passe décisive par match en EuroLeague. C'est la cinquième prolongation du club après celles de Chris Singleton, Rodrigue Beaubois, Shane Larkin et Bugrahan Tuncer.