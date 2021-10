Titulaire à Orlando en 2020-2021, Dwayne Bacon rejoint Monaco

BETCLIC ÉLITE

L'AS Monaco n'en finit plus d'ajouter des joueurs de renom à son effectif. La Roca Team a annoncé la signature de l'arrière/ailier Dwayne Bacon (1,98 m, 26 ans) ce mardi, juste après sa victoire contre l'Etoile Rouge de Belgrade.

11 points de moyenne en NBA en 2020-2021

Dwayne Bacon arrive de la NBA où il disposait d'un vrai rôle. Drafté en 40e position de la Draft 2017, il a joué trois ans en relai de Nicolas Batum aux Charlotte Hornets. Puis c'est en rotation d'Evan Fournier qu'il a évolué la saison passée, au Magic d'Orlando. Au départ de ce dernier, il a même bénéficié d'un temps de jeu plus important, tournant au final à 10,9 points à 40,2% de réussite aux tirs (dont 28,5% à 3-points), 3,1 rebonds et 1,3 passe décisive en 26 minutes. Malgré ces performances, la franchise floridienne ne l'a pas prolongé. Il s'est engagé au mois d'août à New York mais les Knicks l'ont coupé à la mi-octobre. Le Floridien s'est ainsi tourné vers l'EuroLeague.

"J’ai tout donné pour y arriver, mais c’est comme ça, c’est le basket qui veut ça, a-t-il commenté sur le site Internet de son nouveau club. La NBA est le championnat le plus dur au monde. Maintenant je démarre un nouveau challenge, une nouvelle aventure en Europe, et je vais tout donner pour mes nouvelles couleurs de Monaco. Je suis encore jeune, et j’ai besoin de retrouver ce rythme en enchaînant les matchs, comme ça peut être le cas ici avec l’Euroleague et le championnat."

Dwayne Bacon est déjà arrivé à Monaco. Il est le dixième joueur étranger de l'effectif de Zvezdan Mitrovic, après Paris Lee, Mike James, Rob Gray, Danilo Andjusic, Alpha Diallo, Brock Motum, Will Thomas, Donatas Montiejunas et Alpha Diallo. Le coach serbe devra en choisir chaque week-end six d'entre eux pour jouer en Betclic ELITE. Un choix sera nécessaire également pour l'EuroLeague puisque il dispose de 16 joueurs au total.