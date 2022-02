Tomer Ginat (Metropolitans 92) déjà dans les petits papiers du Maccabi Tel-Aviv

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Et si l'exil avait constitué le meilleur coup de fouet possible pour la carrière de Tomer Ginat ? Joueur respecté du championnat isralién entre 2013 et 2020, décoré (élu étoile montante en 2017 puis All-Star et meilleur ailier de Winner League en 2019) mais toujours dans des clubs de second rang (Ironi Nahariya, Ironi Kiryat Ata, Hapoel Tel-Aviv), le natif de Gesher Aziv pourrait enfin mettre les pieds dans le plus grand club du pays.

Plutôt performant avec Boulogne-Levallois depuis son arrivée dans les Hauts-de-Seine en 2020, maillon fort de l'actuel co-leader du championnat (8,6 points à 49%, 4,2 rebonds et 1,7 passe pour 10,1 d'évaluation en Betclic ÉLITE), le Francilien serait déjà inscrit sur les tablettes du Maccabi Tel-Aviv pour l'été prochain. Selon IsraelYahom, tout comme l'Hapoel Jérusalem, le club-nation a parfaitement saisi la bonne opportunité représentée par la fin de contrat aux Metropolitans 92 de l'un des meilleurs joueurs du pays.

Actuellement avec la sélection israélienne, Tomer Ginat a brillé contre l'Allemagne vendredi soir (20 points à 7/8, 7 rebonds et 2 interceptions en 31 minutes). Certainement de quoi renforcer l'intérêt du Maccabi Tel-Aviv, mais toutefois pas suffisant pour défaire la Mannschaft dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2023 (67-71)...