Tony Parker : "T.J. est en train de s'imposer"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

De mieux en mieux en EuroLeague, Lyon-Villeurbanne reste sur quatre victoires de rang sur la scène européenne. De quoi réjouir Tony Parker, le président rhodanien, après un début de saison délicat. "Si on m'avait dit, en début de saison, que nous en serions là aujourd'hui, j'aurais signé tout de suite", a-t-il confié au Progrès.

"Je crois beaucoup en lui"

Décrié depuis sa nomination à la tête de l'ASVEL, T.J. Parker - vainqueur de Limoges ce vendredi 13 février - prend au fur et à mesure du galon. "Il pose de plus en plus sa patte et les joueurs croient de plus en plus en son système", enchaîne-t-il. "Je crois beaucoup en lui, en son éthique de travail. T.J. est un très gros bosseur, et j'aime bien sa vision du basket. Il a pris de tous les coaches qu'il a côtoyés, arrive à avoir sa propre identité, et il est en train de s'imposer."