Tony Parker annonce qu'il va libérer les joueurs de l'ASVEL pour le All-Star Game

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Chris Jones, Elie Okobo, Victor Wembanyama et T.J. Parker. Quatre représentants de l'ASVEL sont sélectionnés pour participer au 35e All-Star Game de la Ligue Nationale de Basket (LNB), le mercredi 29 décembre prochain. Malgré leur match le lendemain en EuroLeague contre le Bayern Munich, les trois joueurs et le coach seront bien présents à Bercy. C'est le président du club Tony Parker qui l'annonce dans une entrevue donnée à L'Equipe. "Je peux vous dire que l'on va continuer à soutenir le basket français, que les joueurs de l'ASVEL seront au All-Star Game. Mais il faut quand même que l'on trouve des solutions. C'est abusé", regrette-t-il au sujet des soucis de calendrier entre l'EuroLeague, la FIBA et la LNB.