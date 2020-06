Tony Parker confirme le duo T.J. Parker - Freddy Fauthoux à la tête de l'ASVEL : "T.J. sera le patron"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Lundi, le président Tony Parker a enfin confirmé à David Loriot de L'Equipe la composition du staff de l'ASVEL pour la saison prochaine. Le duo T.J. Parker (coach principal) - Frédéric Fauthoux (assistant-coach) sera bien aux manettes, comme annoncé dès le mois d'avril. Ils ont tous deux signés pour les trois prochaines saisons.

"Le head coach sera T.J. Parker, ce sera lui le patron, et l’assistant sera Freddy Fauthoux. Je trouve que c’est le bon moment pour T.J., il a bien appris pendant huit ans. C’est le bon timing. Pour moi, il n’y a pas vraiment de surprise. J’avais déjà dit que ce serait lui et qu’on le préparait pour ça. Je fais confiance à mon instinct et je pense que T.J. est prêt. On en a beaucoup parlé dans le club, j’en ai parlé avec les leaders de l’équipe, que ce soit Charles Kahudi et Antoine Diot. Je me sens très confortable avec cette décision. À un moment donné, il faut lui donner sa chance et je pense que c’est la bonne personne pour continuer à porter tous les projets que l’on a pour ce club. C’est un grand tournant dans sa carrière."

Quant au reste du staff, il sera composé par Joseph Gomis (responsable du travail individuel), Bryan George (assistant-vidéo) et Morgan Belnou (ex-coach de Brissac devenu ensuite assistant à Challans et Le Portel). Et si les résultats ne sont pas satisfaisants, le patron n'hésitera pas. "Il (T.J.) sait très bien que je n’aurai pas d’états d’âme si on n’a pas les résultats que l’on veut."

T.J. Parker et Joseph Gomis, les deux rescapés du staff 2019/20 de l'ASVEL (photo : Sébastien Grasset