Tony Parker pas tendre avec Edwin Jackson

Il a fallu attendre le mardi 3 mars pour que Tony Parker ne s'exprime publiquement à propos des critiques d'Edwin Jackson sur son utilisation par le coach Zvezdan Mitrovic cette saison à l'ASVEL. Le président du club rhodanien a attendu l'épisode 7 d'ASVEL, la série, pour évoquer cette situation délicate.

Malgré ses forts liens d'amitiés avec Edwin Jackson, Tony Parker n'a pas mâché ses mots :

"Ma première réaction ? (J'étais) déçu. Je pensais qu'il était plus intelligent que ça. A ce niveau (stade) de sa carrière, tu sais très bien que tu ne racontes pas ce qui se passe dans un vestiaire à un journaliste. Tout le monde peut être frustré mais à un moment donné il y a des choses que tu ne dis pas. Après c'était simple, il n'y avait pas grand chose à faire. Bien sûr que j'allais défendre le coach, personne n'est au-dessus du club, du projet. Ca sera toujours le plus important. J'ai toujours dit que je n'aurais pas d'état d'âme sur ça. Pour moi le plus, c'est le projet. Le coach est quand même important dans notre club, on a fait un doublé l'année dernière. Edwin n'était pas là. Bien sûr que ça doit être usant des fois d'avoir quelqu'un qui crie. Il faut de la rigueur, de la discipline. Si tu ne peux pas jouer pour un coach comme ça, change de club car nous à l'ASVEL on veut gagner des titres."