Tornike Shengelia quitte Vitoria pour le CSKA Moscou

Malgré la baisse de son budget annoncée, le CSKA Moscou est parvenu à faire venir le pivot Nikola Milutinov, prolonger pour trois saisons son meneur scoreur Mike James et vient de tomber d'accord avec le star de Baskonia pour les trois prochaines saisons. Tornike Shengelia (2,07 m, 28 ans) avait en effet une option dans son contrat afin de lui permettre de changer d'employeur.

Après six saisons à Vitoria, l'ailier-fort géorgien va pouvoir jouer le titre européen au sein du club moscovite. En 2019/20, le 52e choix de la Draft 2012 avait la sixième meilleure moyenne à l'évaluation de l'EuroLeague (18,5) derrière Mike James (3e) et Nikola Milutinov (5e).

BOOM: Tornike Shengelia to CSKA Moscow is a done deal, according to @SDNA_gr sources.