Tornike Shengelia rompt son contrat avec le CSKA Moscou : "Il n'est plus possible de continuer à jouer pour le club de l'Armée russe"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Mise à jour (13h48) : Agent de Tornike Shengelia, Nikos Varlas a rejeté tout départ effectif du CSKA Moscou, sans toutefois démentir la volonté du joueur de quitter le club russe. « Toko Shengelia n'a parlé avec aucun média. Il se concentre actuellement sur le bien-être de sa famille. Quand une décision sera prise concernant son avenir, il parlera d'abord avec le CSKA Moscou. »

Toko Shengelia has not made any statement to any media outlet. He is focused right now on the well-being of his family. When a decision is made regarding his future he will talk first and foremost with CSKA Moscow. — Nikos Varlas (@VarlasOCT) February 26, 2022

Brève d'origine : « Je n'ai pas à me justifier. Je vais à Moscou pour jouer au basket. Cela ne changera rien à ma relation avec la Géorgie et j'espère que cela ne changera pas l'avis des Géorgiens à mon égard. » Ainsi s'exprimait Tornike Shengelia au cours de l'été 2020, lorsque sa signature en faveur du CSKA Moscou suscitait un tollé dans son pays natal, jusqu'au président, Salome Zurabishvili. « La décision du capitaine de la sélection géorgienne de rejoindre le CSKA Moscou est regrettable et je la trouve inacceptable en tant que président de la Géorgie. » Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis le conflit armé les ayant opposés en 2008 dans la région séparatiste d'Ossétie du Sud et le CSKA Moscou reste très connoté par ses liens avec l'armée rouge, du temps soviétique. En Russe, CSKA veut ainsi toujours dire "Club Sportif Central de l'Armée."

Premier joueur moscovite à avoir publiquement apporté son soutien à l'Ukraine ce samedi matin, Tornike Shengelie est allé plus loin. La star géorgienne a décidé de quitter le CSKA. « J'ai pris cette décision en protestation contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie », aurait-il déclaré au site Commersant. « Je considère qu'il n'est plus possible de continuer à jouer pour le club de l'armée russe. » Toko Shengelia était sous contrat jusqu'en 2023 avec Moscou. Ancien leader de Baskonia, il s'apprête à quitter la capitale russe pour l'Espagne avec sa famille.

« C'est un grand pas », a applaudi son ex-coéquipier Mike James. « Défendre vos convictions devrait toujours être applaudi. Toko a toujours été un homme à tenir en haute estime. »