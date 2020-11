Toujours au top, le Bayern Munich s'impose chez l'Anadolu Efes

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Derrière le FC Barcelone, qui ne jouera pas pour cette 9e journée, le Bayern Munich s'installe à la deuxième place de l'EuroLeague. L'équipe d'Andrea Trinchieri s'est imposée 74-71 chez l'Anadolu Efes Istanbul mardi soir, avec toujours une défense de fer. La formation turque a pourtant récupéré Shane Larkin (mais pas Rodrigue Beaubois) et possède bien des ressources. Elle a d'ailleurs viré en tête à l'issue du troisième quart-temps (57-50) et menait même de 10 points (62-52) à 7 minutes de la fin. Nick Weiler-Babb a ramené son équipe en marquant ses 8 points du match sur trois paniers avant que Jalen Reynolds (14 points à 5/8 aux tirs et 4 rebonds pour 21 d'évaluation) ne donne l'avantage aux Bavarois à l'intérieur.

Le Bayern Munich compte 7 victoires après 9 journés alors que l'Anadolu Efes Istanbul est à 4-4. Adrien Moerman, titulaire, a fini à 9 points à 4/7 aux tirs, 9 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 29 minutes sur cette rencontre.

Derrière, le Zalgiris Kaunas (5 victoires et 4 défaites) décroche. Après sa défaite chez le Maccabi Tel-Aviv, l'équipe lituanienne a perdu sur son parquet contre le CSKA Moscou (6 victoires et 3 défaites), avec un retour à la compétion réussi pour Mike James (27 points à 5/6 à 3-points, 5 passes décisives et 6 fautes provoquées), lui qui avait été écarté la semaine dernière après un accrochage avec son coach Dimitris Itoudis. Joffrey Lauvergne dans le camp d'en face a fini avec 8 points à 4/8 et 4 rebonds en 19 minutes.

Autre équipe en difficulté, le Fenerbahçe Istanbul (4 victoires et 5 défaites) a craqué dans le dernier quart-temps à Vitoria (3 victoires et 4 défaites) pour s'incliner 86-68. Youssoupha Fall a joué 9 minutes pour 4 points alors que Léo Westermann n'est pas entré en jeu. Valence (5 victoires et 3 défaites) reste dans le haut du classement grâce à son succès sur le Panathinaikos Athènes (2 victoires et 5 défaites) 95 à 83. Titulaire, Louis Labeyrie a marqué 8 points à 3/5 et pris 4 rebonds pour finir à 13 d'évaluation en 18 minutes. Enfin, le BC Khimki Region (2 victoires et 6 défaites) qui la dernière place du classement après sa victoire 88-83 chez une autre formation russe, le Zénith Saint-Pétersbourg (3 victoires et 2 défaites).