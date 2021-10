Toujours invaincu, Milan laisse l'Anadolu Efes tout en bas du classement

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Il n'y avait que trois équipes invaincues avant la quatrième journée de l'EuroLeague. Jeudi soir, l'ASVEL est tombée contre le Maccabi Tel-Aviv. Vendredi soir, Barcelone a failli faire de même à Monaco mais Brandon Davies a arraché la prolongation avant que les Catalans ne s'imposent 85-81 au bout de 45 minutes de jeu.

Vendredi soir également, Milan a signé sa quatrième victoire en quatre rencontres. Les joueurs d'Ettore Messina ont battu le champion en titre, l'Anadolu Efes Istanbul, qui garde son compteur bloqué à zéro victoire pour le moment. Les Milanais ont fait l'écart dans le troisième quart-temps avec de nombreux stops et des tirs en réception de Gigi Datome (11 points à 3/5 à 3-points). Les Stambouliotes ont recollé dans le dernier quart-temps, mais trop tardivement. Responsabilisé, Adrien Moerman a cumulé 12 points à 4/7 aux tirs et 5 rebonds en 31 minutes. Rodrigue Beaubois a lui fini à 3 points à 1/5 en 18 minutes. Malgré une évaluation collective supérieure (87 à 75), l'Anadolu Efes n'a toujours pas gagné cette saison.

Dans les autres rencontres, le CSKA Moscou s'en est tiré de peu face à l'Etoile Rouge de Belgrade (78-76). L'Olympiakos Le Pirée de Moustapha Fall (4 points à 2/4 et 4 rebonds en 21 minutes) et Livio Jean-Charles (2 rebonds et 1 passe décisive en 14 minutes) n'a pas eu de mal à se défaite du Zalgiris Kaunas (83-68) qui n'a pas encore gagné. Le Real Madrid s'est également largement imposé, face au Panathinaikos Athènes (88-65). La diaspora française composée de Thomas Heurtel (3 points à 1/5, 3 rebonds, 7 passes décisives, 3 balles perdues et 3 fautes provoquées pour 8 d'évaluation en 21 minutes), Fabien Causeur (8 points à 2/5 et 3 fautes provoquées pour 6 d'évaluation en 13 minutes), Guerschon Yabusele (14 points à 5/13, 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 14 d'évaluation en 28 minutes) et Vincent Poirier (10 points à 4/7, 7 rebonds et 4 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 20 minutes) s'est mise en évidence.

Les résultats du vendredi 15 octobre en EuroLeague :