Toujours pas de victoire pour l'ASVEL, battue chez l'Olympiakos

Chez un Olympiakos Le Pirée décimé par les blessures, l'ASVEL n'a pas réussi à l'emporter ce jeudi soir pour la 25e journée de l'EuroLeague. Les hommes de Zvezdan Mitrovic ont perdu de 9 points seulement (77-68) même s'ils n'ont jamais été en position de gagner. Après un premier quart-temps équilibré où Charles Kahudi et Tonye Jekiri ont fait de gros efforts, les Rhodaniens ont pris l'eau malgré la sortie sur blessure de Nikola Milutinov. A cause d'une défense poreuse et de nombreuses balles perdues (12 à la pause !), ils étaient relégués à -10 (43-33) à la pause. Maladroits à 3-points (7/24) et concédant trop de lancers francs (36, contre 9 tentés), ils ne sont jamais revenus. C'est leur huitième défaite sur les neuf derniers matchs d'EuroLeague.