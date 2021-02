Toujours plus séduisante, l'ASVEL fait tomber Milan !

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que Milan restait sur 6 victoires de suite dans la compétition et pouvait mettre un peu plus la pression sur le FC Barcelone pour la première place de l'EuroLeague, l'équipe d'Ettore Messina est tombée face à plus fort ce vendredi soir à l'Astroballe. L'ASVEL, sur un nuage depuis un mois, a encore réalisé un énorme match pour l'emporter 78-69. Quasiment toujours derrière pendant 30 minutes mais jamais distancés, les joueurs de T.J. Parker ont pris le dessus lors du quatrième quart-temps grâce à un engagement incroyable à l'image de Norris Cole (12 points à 6/11, 4 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes) et David Lighty (16 points à 7/10 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 32 minutes).

Un 24 à 6 en 8 minutes dans le dernier quart-temps

Relégués à -6 (54-60) à 8 minutes après deux paniers du Danois Shavon Shields (18 points à 8/12 et 6 rebond pour 19 d'évaluation en 29 minutes), les locaux ont confié leur attaque au duo d'Américains pour passer devant (63-62) avant que William Howard, adroit quelque soit la distance (9 points à 3/5 à 3-points et 7 rebonds en 17 minutes), n'accentue le score. En énorme réussite, David Lighty a marqué 7 points de réussite et à la suite d'un 24 à 6 (de 54-60 à 78-66), la rencontre était pliée.

L'ASVEL égale ainsi son nombre de victoires (10) de la saison 2019-2020. Sauf que l'équipe n'a joué pour l'instant que 24 rencontres, contre 27 à son arrêt en mars 2020. Sans réussite extérieure avant la dernière période (6/16 au final), les locaux ont pu compter sur leur défense (69 points encaissés à 37,9% de réussite aux tirs pour Milan), leur rage de vaincre mais aussi un contrôle du rebond (35 prises à 31) et un collectif en place (19 passes décisives pour 14 balles perdues).

N'ayant plus rien à perdre, l'ASVEL va tenter de continuer sa belle série face au Bayern Munich dans deux semaines. Certainement avec une cible dans le dos étant donné sa forme du moment.