Très discret en EuroLeague, Kenneth Faried a quitté le CSKA Moscou

Crédit photo : Sébastien Grasset

Signé en octobre pour suppléer la blessure au genou du pivot Nikola Milutinov, Kenneth Faried (2,05 m, 32 ans) quitte le CSKA Moscou, avec qui il avait convenu d'un contrat de deux mois. Il cumulait 2,3 points et 2,4 rebonds en moyenne en EuroLeague. Il découvrait cette compétition après avoir passé des années compliquées depuis son départ de la NBA, en 2018.

L'intérieur américain, champion du monde en 2014 avec Team USA, est clairement en perte de vitesse depuis la fin de son époque dorée, lui qui a fait les beaux jours des Denver Nuggets entre 2011 et 2018. Il avait fait un court et insignifiant passage dans le championnat portoricain en début d'année 2021. Plus récemment, il avait tenté de faire un retour en NBA. Il était ainsi présent dans l'effectif des Los Angeles Lakers lors de la Summer League, sans succès.

Le coach du CSKA, Dimitris Itoudis s'est exprimé au sujet du Manimal. « Nous remercions Kenneth pour son engagement, son dévouement et l'énergie qu'il a apporté. Il lui a fallu un peu de temps pour faire certains ajustements mais il est vraiment devenu un membre à part entière de notre équipe. Nous lui souhaitons le meilleur. C'est toujours un privilège de faire connaissance et de travailler avec un tel personnage et joueur. »

Kenneth Faried a répondu dans la foulée. « Merci de m'avoir reçu, c'était incroyable - l'organisation, les entraîneurs et les gens du CSKA Moscou. J'aurais aimé pouvoir rester toute la saison mais c'est un business et je le comprends ! L'équipe est en bonne santé, elle va continuer à grandir et à s'améliorer, j'en suis sûr, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve, je prie et je souhaite le meilleur à tous ! » Présent lors du Final Four 2016 à Berlin, le natif du New Jersey repartira avec d'autres souvenirs du basket européen. Présent en civil à Kaunas lors de la victoire russe dans la Zalgirio Arena vendredi (51-73), il a souligné l'ambiance lituanienne.

WOW yesterday’s game & crowd was simply electric! Haven’t been in a arena like that in awhile & it wasn’t even a playoff game! Best part was we took care of business on the road! Let’s keep this positive energy going at home #Inshallah! #6InARow #UnleashTheManimal #Bismillah — Kenneth Faried (@KennethFaried35) December 11, 2021



À Monaco le 30 octobre, Faried avait compilé 5 points et 4 rebonds en 9 minutes

(photo : Sébastien Grasset)