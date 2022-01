Trois matches de la 19e journée d'EuroLeague reportés

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'EuroLeague a annoncé que trois matches de la 19e journée ont déjà été reportés à cause de la COVID-19. Cela concerne les rencontres entre le Panathinaikos Athènes et l'Alba Berlin, l'Anadolu Efes et le Bayern Munich et enfin l'Olympiacos Le Pirée et le Zénith Saint-Pétersbourg. Les matches, initialement prévus les 6 et 7 janvier, ne pouvaient pas se dérouler correctement : les trois équipes ont moins de huit joueurs professionnels à présenter sur la feuille de match.

Pour rappel, chaque rencontre peut être reprogrammée jusqu'à trois fois. Les nouvelles dates seront annoncées sur les plateformes officielles de l'EuroLeague. Un match a été reporté lors de la 17e journée, puis cinq sur neuf n'ont pas pu se jouer lors de la 18e journée.