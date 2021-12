Troisième revers de suite pour l'ASVEL

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Ce mercredi soir, l'ASVEL, de retour à l'Astroballe après cinq matches à l'extérieur, avait l’occasion de renouer avec la victoire avec la venue du Zénith Saint-Pétersbourg de Xavi Pascual après deux revers concédés lors des deux dernières journées. Mais les Rhodaniens, en grande souffrance à 3-points (1/12), n'ont pas retrouvé le succès avec une défaite 71 à 61.

Le premier acte avait pourtant démarré avec beaucoup de rythme. Cependant les deux équipes ont mis un peu de temps à trouver leurs marques et à scorer. La présence dans la raquette de Victor Wembanyama perturbait l’agressivité russe d’un côté comme de l’autre du terrain Autrement, les Villeurbannais avaient du mal à se passer la balle, avec seulement cinq passes décisives en première mi-temps. Petit à petit Billy Baron trouvait la mire et alimentait la marque du Zenith (11 points en première mi-temps, 14 points à 4/8 à 3-points au final) tandis que les locaux s’en remettaient à William Howard et Elie Okobo. C'est d'ailleurs Billy Baron qui a mis fin à la première mi-temps sur un panier pour permettre aux siens de passer devant (32-33).

Elie Okobo réalise son plus petit match de la saison

En deuxième mi-temps, l'ASVEL a eu bien du mal à rentrer dans le match au point d'attendre pratiquement 4 minutes pour marquer un premier panier. De son côté, le Zénith Saint-Pétersbourg, par l’intermédiaire de Dmitry Kulagin et Mateusz Ponitka, était plus à l’aise et en a profité pour créer un premier écart (34-44 à 6 minutes et 28 secondes). Si Billy Baron a écopé de sa quatrième faute, cela ne s'est pas ressenti dans le jeu du Zénith qui, notamment grâce à Jordan Loyd (15 points, 5 rebonds et 7 passes décisives pour 19 d'évaluation) et Alex Poythress (16 points à 7/8 aux tirs et 3 rebonds pour 18 d'évaluation), a continué d’alimenter la marque et maintenu les Villeurbannais à 5 longueurs à la fin du troisième quart-temps. Malheureusement, la tendance ne s'est pas inversé dans le quatrième quart-temps. T.J. Parker avait beau pianoter sur son banc pour trouver la meilleure formule, rien n'y faisait, le Zénith déroulait sa partition et semblait même ne plus être inquiété dans les dernières minutes du match malgré les derniers assauts d'Elie Okobo (9 points à 3/9 aux tirs, 3 passes décisives et 4 balles perdues pour 3 d'évaluation en 32 minutes) et James Gist (6 points à 3/7, 2 rebonds et 3 contres en 23 minutes).

Dominée au rebond (37 prises à 28), l'ASVEL s'est donc inclinée de 10 points (61-71) dans un match assez quelconque finalement et rate l’opportunité d’accrocher la huitième place avant son déplacement à Athènes pour affronter l'Olympiakos.

