Trop soft, l'ASVEL a été punie dans l'ALBA Berlin

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Trop facile, voire suffisante en deuxième mi-temps, l'ASVEL s'est faite surprise à l'Astroballe par l'ALBA Berlin (89-95) ce jeudi soir. Longtemps devant, l'équipe de T.J. Parker n'est pas parvenue à stopper la belle mécanique offensive des Allemands, mis en confiance au retour des vestiaires (27 points dans le troisième quart-temps pour les visiteurs) face à la défense permissive des Rhodaniens.

95 points marqués, 67,5% de réussite à 2-points, 117 d'évaluation collective... L'ALBA Berlin n'a pas été bousculée par l'ASVEL qui n'a mis les ingrédients nécessaires pour tuer le match au retour des vestiaires. En effet, les locaux menaient 52 à 43 à la pause avec un bon Guerschon Yabusele (20 points à 7/10 aux tirs). Et si T.J. Parker avait demandé à ses joueurs d'être plus durs pour la suite du match, ils n'ont pas appliqué les consignes et ont laissé les hommes d'Aito Reneses revenir dans le match.

52 à 37 pour Berlin en deuxième mi-temps

Menés de main de maître par l'ancienne star de Louisville Peyton Siva (21 points à 6/11, 7 passes décisives, 4 rebonds, 2 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 33 minutes), s'appuyant sur le costaud et adroit Simone Fontecchio (19 points à 8/12 et 4 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 22 minutes), sanctionnant le manque de mobilité de Moustapha Fall dans la peinture avec Ben Lammers à mi-distance (12 points à 6/7), les Berlinois ont pris l'avantage dans la fin de match. Et si Norris Cole s'est démené (12 points à 6/15 et 4 passes décisives en 28 minutes) pour ramener son équipe à 89 partout, celle-ci n'a pas réussi à faire les stops nécessaires pour reprendre le dessus.

C'est une 17e défaite frustrante pour l'ASVEL qui vient de perdre quatre matches consécutifs. Il va falloir vite se ressaisir pour espérer l'emporter à Limoges samedi en Jeep ELITE.