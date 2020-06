Un accord a été trouvé entre Shane Larkin et l'Anadolu Efes

Shane Larkin (1,82m, 27 ans) va rester à l'Anadolu Efes selon des sources d'Eurohoops. George Zakkas, reporter grec pour Sdna.gr, avait déjà annoncé cet accord en avril dernier. Les deux parties se seraient donc accordées sur un contrat de deux ans.

Potential Euroleague MVP Shane Larkin will sign an extension with Anadolu Efes worth $7.7M till 2022, according to @Sdna_gr sources.