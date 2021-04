Un grand Causeur envoie le Real Madrid en playoffs après une large victoire à Istanbul

EUROLEAGUE

Crédit photo : Real Madrid

Jeudi soir, le Real Madrid a joué son dernier match de la saison régulière d'EuroLeague. L'équipe de Pablo Laso a assuré sa présence en playoffs avec une 20e victoire, en 34 rencontres. Et quelle victoire ! Les Madrilènes se sont imposés 93 à 67 sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul.

Face à son compatriote de la génération 87, Nando De Colo - qui a surnagé (23 points à 9/17 aux tirs, 5 rebonds, 1 passe décisive et 10 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 33 minutes) en l'absence de Jan Vesely -, Fabien Causeur a livré son meilleur match de la saison d'EuroLeague. En 24 minutes, le GOAT ("greatest of all time", soit le meilleur de l'histoire) du basket breton a cumulé 20 points (record de la saison) à 7/12 aux tirs (dont 5/9 à 3-points), 2 rebonds et 4 passes décisives pour 16 d'évaluation. C'est lui qui a donné 20 points d'avance (13-33) aux visiteurs après 12 minutes de jeu seulement.

Cette large victoire met en confiance le Real Madrid qui voit cependant partir son ailier argentin Gabriel Deck (19 points ce jeudi), qui a activité sa clause de sortie pour rejoindre - avec un contrat jusqu'en juin 2024 - Théo Maledon et Jaylen Hoard au Thunder d'Oklahoma City en NBA. Une clause qui va permettre au Real de toucher 1,5 million d'euros (payés par le joueur). Sans lui, le Real Madrid devra faire un coup en playoffs. En effet, les champions d'Europe 2018 n'auront pas l'avantage du terrain en quart de finale et devraient ainsi se coltiner un poids lourd.