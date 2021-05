Usman Garuba (Madrid) élu meilleur jeune de la saison EuroLeague

Usman Garuba (2,03 m, 19 ans) a été élu meilleur jeune de la saison 2020-2021 d'EuroLeague, suite à un sondage effectué auprès des coaches. Avec le Real Madrid cette saison, le jeune intérieur espagnol affichait des moyennes de 4 points à 50,4% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds, 0,8 passe décisives, 0,6 interception et 0,7 contre en 16 minutes de jeu. Il a montré l'étendue de son talent durant la saison régulière et surtout les playoffs, en étant important contre l'Anadolu Efes Istanbul en quarts de finale (24 points et 12 rebonds pour 30 d'évaluation sur le match 4). Il succède à Luka Doncic (2017-2018) et Goga Bitadze (2019).

A noter que Leandro Bolmaro (Barcelone), Carlos Alocen (Real Madrid), Jonas Mattisseck (ALBA Berlin), Matthew Strazel (ASVEL) et Sergi Martinez (Barcelone) ont également reçu des votes.

Le Real Madrid enchaîne les récompenses personnelles puisque Walter Tavares vient d'être élu meilleur défenseur de la saison en EuroLeague.

.@destusman1 of @RMBaloncesto has been awarded the Rising Star Trophy for the 2020-21 season



Voted by coaches, the award recognizes the best player in each season under the age of 22 which Garuba proved to be this season demonstrating that in the regular season and playoffs!