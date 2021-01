Valence : Dubljevic forfait et Prepelic incertain contre l'ASVEL ce jeudi

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

C'est une équipe de Valence diminuée qui se présente sur le parquet de l'Astroballe ce jeudi soir pour la 21e journée de l'EuroLeague. Le pivot Bojan Dubljevic ne sera pas de la partie, lui qui n'a plus joué depuis le 29 décembre, visiblement à cause de la COVID-19. Egalement malade et forfait dernièrement, l'ancien arrière de Limoges et Levallois Klemen Prepelic est qualifié d'incertain, tout comme Vanja Marinkovic qui réingètre le groupe deux mois et demi après une opération de l'épaule droite.

L'ASVEL reste sur une défaite après prolongation très frustrante contre l'Olympiakos. A l'issue de la rencontre, l'entraîneur T.J. Parker avait indiqué qu'il ne prendrait probablement pas le risque d'aligner Moustapha Fall et Amine Noua alors qu'ils sortent d'une période d'arrêt.

A l'aller, l'ASVEL était passée à un tir du hold-up à Valence. Depuis, l'équipe espagnole réalise une belle saison (11 victoires et 9 défaites en EuroLeague, 13 succès et 6 revers en Liga Endesa). Reste à savoir si l'ASVEL sera capable de les stopper dans leur projet de Top 8. Début de réponse juste après l'entre-deux, à 20h45.