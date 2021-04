Valence bat Baskonia et intègre le Top 8, le Zénith Saint-Pétersbourg n'a plus le droit à l'erreur

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Jeudi soir, le Real Madrid a assuré sa présence en playoffs. Dans le même temps, deux formations espagnoles jouaient un match décisif pour garder espoir de jouer les playoffs. Valence a battu Baskonia, 86 à 81, et qui ainsi prend place dans le Top 8 en attendant les résultats du Zénith Saint-Pétersbourg.

C'est Vanja Marinkovic qui a donné l'avantage à l'équipe de Louis Labeyrie (4 rebonds et 5 fautes en 11 minutes), à 4 minutes de la fin (74-72). Derrière, les locaux, dominateurs au rebond (42 prises à 30) et plus généralement dans la peinture avec la paire Derrick Williams (25 d'évaluation, record de la saison) - Bojan Dubljevic (23), ont mieux gérer le money-time pour aller chercher leur 19e victoire.

Si Baskonia (18 victoires, 16 défaites) et Youssoupha Fall (3 balles perdues et 3 fautes pour -6 d'évaluation en 11 minutes ce jeudi) ne joueront donc pas les playoffs, Valence (19 victoires, 15 défaites) peut y parvenir à condition que le Zénith Saint-Pétersbourg (18 victoires, 14 défaites) trébuche au moins une fois, contre le Maccabi Tel-Aviv (ce vendredi) ou face au Panathinaikos (le mardi 12), deux équipes déjà éliminées de la course au top 8. En cas d'égalité à 19 victoires entre les Espagnols et les Russes, le point-average particulier en faveur de Valence leur permettre de conserver la huitième et dernière place qualification pour les playoffs.

