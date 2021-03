Valence chute contre l'Olympiakos et s'éloigne des playoffs ; une bonne nouvelle pour Monaco

EUROLEAGUE

Avec un calendrier plutôt favorable sur la fin de saison et une dynamique intéressante, Valence pouvait espérer accrocher les playoffs et se maintenir en EuroLeague, après être "monté" à ce niveau en remportant l'EuroCup en 2019. Mais la défaite de ce mercredi soir contre l'Olympiakos Le Pirée - qui n'avait pourtant plus rien à jouer, avec 15 victoires et 17 défaites - va sans doute les en empêcher.

Hors du coup dans le deuxième (12-21) et troisième quart-temps (10-30), Louis Labeyrie (8 points à 3/5 et 3 rebonds pour 10 d'évaluation en 22 minutes) & co se sont menés lors de l'ultime période (38-14) sans toutefois parvenir à revenir (79-88) face à Livio Jean-Charles (8 points à 3/5, 4 rebonds et 5 fautes pour 7 d'évaluation en 18 minutes).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Valence vs Olympiakos Le Pirée

Avec 17 victoires et 15 défaites, Valence peut évidemment encore se qualifier. Pour cela, il faudra au minimum l'emporter à Berlin puis face à Baskonia. Rappelons que si Valence ne joue pas les playoffs, les deux finalistes de l'EuroCup seront qualifiés pour la saison d'EuroLeague 2021-2022. Une finale que pourrait jouer l'AS Monaco, qualifiée en demi-finale contre Gran Canaria.

