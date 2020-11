Valence réalise le hold-up contre le Maccabi Tel-Aviv, Barcelone reste devant

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

C'est ce qui s'appelle lâcher un match bien en main. Mené par Scottie Wilbekin, le Maccabi Tel-Aviv était à +7 (70-77) à un peu plus de 2 minutes de la fin à Valence vendredi soir. Mais les locaux sont revenus jusqu'à égaliser à 80 partout à 7 secondes de la fin sur un 3-points de Derrick Williams. Le Maccabi avait la dernière possession pour s'éviter une prolongation et surtout l'emporter. Sauf que sur un main à main, ils ont perdu la balle offrant à Sam Van Rossom le panier de la victoire, seul en contre-attaque.

Valence a ainsi remporté son 6e match en 9 rencontres alors que le Maccabi Tel-Aviv est bloqué à 3 succès en 10 matchs. Klemen Prepelic a marqué 22 points. Louis Labeyrie n'a joué que 11 minutes, pour 4 points, 1 rebond et 2 fautes provoquées pour 5 d'évaluation.

Autrement, le FC Barcelone reste leader avec une victoire plus facile que le score final ne le laisse penser contre l'Etoile Rouge de Belgrade (76-65). Il y avait en effet 19-6 à la fin du premier quart-temps et les Catalans ont géré. Thomas Heurtel a néanmoins eu du mal (2 points à 0/4 aux tirs, 0 passe décisive et 3 balles perdues pour -2 d'évaluation en 12 minutes).

Battu par cette même équipe de l'Etoile Rouge mercredi, Milan l'a cette fois emporté contre le Zalgiris Kaunas (98-92). Là aussi, les joueurs d'Ettore Messina étaient largement devant (+20 en début du troisième quart-temps). Mais les visiteurs ont égalisé à 77 partout à 6 minutes. Grâce à leur adresse à 3-points (13/25) et notamment de Kevin Punter (22 points, 29 d'évaluation), enfin lancé après un début de saison passé à l'infirmerie, les Milanais ont repris le dessus pour signer leur 4e victoire en 7 match. De leur côté, Joffrey Lauvergne (9 points à 4/7, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 12 d'évaluation en 18 minutes) & co ont désormais un bilan équilibré (5 victoires et 5 défaites).

Autrement, le Real Madrid a facilement pris le dessus sur le Fenerbahçe Istanbul (94-74) de Léo Westermann (4 minutes de jeu) pour la dernière de Facundo Campazzo. Fabien Causeur, de retour à l'entraînement cette semaine après avoir été stoppé par la COVID-19, n'a pas encore rejoué.

Enfin, l'ALBA Berlin n'a pas enchaîné après sa victoire contre l'ASVEL. Les Berlinois ont perdu à domicile 73 à 66 contre le Zénith Saint-Pétersbourg.